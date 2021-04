Torino: cade in mountain bike e sviene, ennesimo incidente sui sentieri di Superga

Un uomo è caduto dalla mountain bike mentre dalla chiesetta del Colle della Maddalena scendeva lungo i sentieri della collina di Superga: ha riportato un trauma cranico, che gli ha fatto anche perdere conoscenza. Per individuarlo e recuperarlo è stato necessario l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese: 2 tecnici hanno prestato anche i primi soccorsi. Una volta stabilizzato, l’uomo è stato caricato su barella spinale e trasportato in ospedale in codice giallo.

Si tratta dell’ennesimo incidente sulla collina di Torino che vede coinvolto un appassionato di downhill, disciplina che consiste nel lanciarsi con la bicicletta da discese e pendii.