Meteo, impressionante tornado ai piedi delle Ande in Argentina [VIDEO]

Un impressionante tornado è stato avvistato vicino alla comunità di Los Sosneado, ai piedi delle Ande nella provincia di Mendoza, nell’Argentina centro-occidentale, non lontano dal confine con il Cile. A rendere ancor più spettacolare l’enorme vortice, la grande quantità di polvere e sabbia sollevata, che gli hanno conferito un aspetto ancor più spaventoso, contribuendo alla colorazione scura.

Un residente ha raccontato che il tornado è durato 20 minuti ed è stato seguito da grandine e forti piogge. Fortunatamente, il fenomeno è avvenuto in un’area rurale e lontana da zone abitate e per questo non ha provocato danni a cose o persone.

Di seguito, i video dell’impressionante vortice.