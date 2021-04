SARS-CoV-2, l’Italia riapre e tornano aperitivi e cene fuori: tavoli pieni ma niente folla a Roma e Milano [FOTO]

Da oggi, quasi tutta Italia (ad eccezione di 6 regioni) si trova in zona gialla e questo ha consentito la riapertura dei locali di ristorazione anche a cena, seppur solo all’aperto, dopo quasi 6 mesi di chiusura a causa della pandemia da SARS-CoV-2.

Le immagini che arrivano da Roma (vedi foto della gallery scorrevole in alto) mostrano tavoli pieni ma niente folla per la prima cena fuori dopo mesi di restrizioni. Nei locali dei quartieri a piu’ alta concentrazione di ristoranti ed attivita’ serali si contano centinaia di tavolini posizionati nelle strade e nelle piazze. Tra i vicoli del quartiere ci sono soprattutto giovani, trentenni, universitari stranieri e qualche raro turista. A Testaccio, San Lorenzo, Campo de Fiori e Pigneto va per la maggiore l’aperitivo. Forze dell’ordine a presidio anti assembramenti nei luoghi di ritrovo piu’ frequentati dai giovani.

Anche a Milano riparte l’aperitivo

Anche a Milano e’ ripartito il rito dell’aperitivo nel primo giorno di zona gialla. Anche nel capoluogo lombardo, così come a Roma, niente pienone ai tavoli ma una timida ripartenza. Nella zona di porta Venezia sono tanti i locali che hanno riaperto per il solo servizio all’aperto. Tra i clienti c’e’ chi ha deciso di arrivare presto per un aperitivo e poi di fermarsi anche per una cena anticipata, visto che alle 22 c’e’ ancora il coprifuoco da rispettare.