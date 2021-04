Touchdown confermato! Il drone-elicottero Ingenuity si è posato su Marte. La prossima pietra miliare? “Sopravvivere alla notte” [FOTO]

Il primo elicottero giunto su Marte è ufficialmente sul suolo marziano.

Il drone della NASA Ingenuity è atterrato sulla superficie del Pianeta Rosso dopo essere stato sganciato dal rover Perseverance, ha confermato l’Agenzia spaziale, e ora manca poco più di una settimana al primo volo dell’elicottero.

“Touchdown confermato! Il suo viaggio di 293 milioni di miglia (471 milioni di km) a bordo di Perseverance si è concluso oggi con il rilascio finale di 4 pollici (10 cm) dalla pancia del rover alla superficie di Marte“, hanno annunciato funzionari del Jet Propulsion Laboratory della NASA. “Prossima pietra miliare? Sopravvivere alla notte“.

Con un peso di 1,8 kg, Ingenuity è un minuscolo elicottero a energia solare che si basa su una batteria ricaricabile per mantenere la temperatura dei suoi sistemi durante la dura notte marziana. Fino ad oggi, Ingenuity è stata attaccata alla pancia di Perseverance, affidandosi al sistema a propulsione nucleare del rover per stare al caldo.

Ora l’elicottero sta usando la sua batteria interna per alimentare un riscaldatore vitale.

“Questo riscaldatore mantiene l’interno a circa 7°C durante il freddo pungente della notte marziana, dove le temperature possono scendere fino a -90°C,” ha spiegato Bob Balaram della NASA, ingegnere capo per il progetto Mars Helicopter. “Questo protegge comodamente i componenti chiave come la batteria e alcuni componenti elettronici sensibili dai danni a temperature molto basse“.

Ingenuity dovrebbe effettuare il suo primo volo l’11 aprile, con i dati di quel test che raggiungeranno la Terra il 12 aprile, hanno spiegato i funzionari della NASA. Il drone da 85 milioni di dollari è il primo elicottero mai inviato in un altro mondo ed è progettato per testare le tecnologie per futuri veicoli volanti su altri pianeti. Ingenuity trasporta due telecamere per documentare i suoi voli, che saranno osservati anche dal rover Perseverance.

Se tutto dovesse procedere come da programma, Ingenuity effettuerà una serie di voli sempre più lunghi sul cratere Jezero (dove ha ammartato il 18 febbraio il rover Perseverance) nei prossimi 31 giorni marziani, chiamati sols. Ogni volo non supererà i 5 metri e sarà condotto su un raggio di volo di 90 metri.

La NASA ha pianificato una serie di test prima del primo volo, come accendere le quattro pale del rotore di Ingenuity (fino a 2.537 giri al minuto) mentre Perseverance osserva da una distanza di sicurezza: il rover sarà posizionato al sicuro a 5 metri dal drone prima del primo volo.

Prima, ovviamente, Ingenuity deve sopravvivere al freddo pungente della sua prima notte da solo su Marte. La batteria dell’elicottero alimenterà il suo riscaldatore in modo da mantenere una temperatura costante di circa -15°C.

“Il team di Ingenuity aspetterà con ansia di ricevere notizie dall’elicottero il giorno successivo,” ha affermato Balaram. “Ha superato la notte? Il pannello solare funziona come previsto?”

I membri del team della missione monitoreranno la temperatura e le prestazioni della batteria di Ingenuity durante il fine settimana per assicurarsi che l’elicottero sia in buone condizioni, ha aggiunto Balaram. In caso di luce verde, Ingenuity potrà quindi passare ai test del rotore e ad altri check del sistema prima del primo volo.

Ingenuity è solo una parte dell’ambiziosa missione del rover Perseverance della NASA per esplorare l’antico delta nel cratere Jezero di Marte. Si prevede che il rover trascorrerà i prossimi due anni esplorando l’area alla ricerca di segni di vita passata. Perseverance raccoglierà anche campioni di rocce di Marte da raccogliere e riportare sulla Terra in una missione successiva.