Da Trieste a Reggio Calabria, il ‘’mistero” delle Uova di Pasqua: sono introvabili da Nord a Sud [FOTO]

E’ un mistero. Da Trieste a Reggio Calabria, tutti gli italiani che oggi hanno deciso di uscire per comprare le Uova di Pasqua si sono ritrovati cartelli come quelli nelle foto della gallery scorrevole in alto: “Le Uova di Pasqua sono tutte terminate“. E’ partita la corsa, nelle grandi come nelle piccole città, alla ricerca di un supermercato, di un piccoli negozio alimentarw o di un bar che avesse anche solo un uovo, anche di marca non nota, ma nulla. Le strade di Reggio Calabria, come quelle di Trieste, giusto per citarne due, erano pullulanti di automobili che si recavano da una parte all’altra della città per trovare il tanto ambito dono pasquale. Ma niente.

Dopo le numerose segnalazioni dello strano fatto giunte alla nostra redazione, abbiamo provato a telefonare in diversi supermercati d’Italia e la risposta è stata quasi sempre la stessa: “Ci dispiace, le uova sono terminate da diversi giorni”.

Come possa essere accaduto tutto ciò è un mistero. Ciò che è certo è che chi è stato così fortunato da procurarsi le uova di cioccolato con largo anticipo, o addirittura le ha ricevute in dono, poteva quasi cogliere l’occasione per diventare un ‘bagarino’ delle uova pasquali: rivenderle al doppio del prezzo sarebbe stato possibile in una giornata come questa in cui, chi aveva un dono da fare, è rimasto a mani vuote.