Tropea sbaraglia la concorrenza e diventa “borgo dei borghi”: che sia di buon auspicio per la ripresa della Calabria?

Alla fine la “Perla del Tirreno” ce l’ha fatta: ha sbaragliato la concorrenza agguerrita di altri candidati sparsi lungo tutto lo Stivale vincendo il concorso nazionale “Il borgo dei borghi“. Ieri sera su Raitre l’ufficialità della vittoria della cittadina costiera del Vibonese e capitale del turismo con l’annuncio dato dalla conduttrice Camila Raznovich sulle note della canzone di Rino Gaetano “Il cielo e’ sempre piu’ blu”. Blu come il colore del mare tropeano. Per la citta’ una affermazione prestigiosa, quasi una rivincita, dopo la delusione, e le conseguenti polemiche, per l’esclusione dalla fase finale del concorso per la prossima Capitale della Cultura. L’amministrazione comunale, sulla propria pagina Facebook, alla notizia della vittoria ha commentato con una singola parola: “Booooommmm“.

La vittoria della “Perla del Tirreno” non era certo scontata viste le altre 13 citta’ in gara ma i voti online acquisiti sono stati alla fine sufficienti. L’appassionante sfida tra i Borghi piu’ belli d’Italia e’ giunta all’ottava edizione del programma di grande successo che ha permesso di scoprire posti bellissimi. Appena sara’ possibile, Tropea e le alte localita’ torneranno ad essere mete ambite per appassionati d’arte, cultura e gastronomia. Le votazioni si sono chiuse domenica 21 marzo scorso. La finale e’ andata in onda ieri sera, sulla terza rete della Rai. Poco prima delle 23.30, l’annuncio. Gli altri 13 i Borghi piu’ Belli d’Italia in gara sono Geraci Siculo (Palermo), Grottammare (Ascoli Piceno), Buonconvento (Siena), Pietramontecorvino (Foggia), Corciano (Perugia), Campli (Teramo), Albori (Salerno), Poffabro (Pordenone), Finalborgo (Savona), Cocconato (Asti), Pomponesco (Mantova), San Giovanni in Marignano (Rimini), Pico (Frosinone).

Sindaco di Tropea: “Questa vittoria è la carica decisiva per andare avanti”

“Tropea esulta della vittoria ed accanto alla gioia avverte la profonda gratitudine per i tanti che hanno contribuito a decretarla”. Così il sindaco della cittadina tirrenica Nino Macrì dopo l’annuncio della vittoria della citta’ al concorso “Il borgo dei Borghi“. “Il trofeo – aggiunge il sindaco – non certifica semplicemente la bellezza senza tempo di un luogo magico in cui s’intrecciano armoniosamente cultura e natura ma anche la coesione di una comunita’ sana che travalica il borgo cittadino per coinvolgere l’intera Calabria, che ha eletto Tropea come proprio emblema, tutti i tropeani, i calabresi sparsi nel mondo e i tantissimi che, liberamente, ne hanno fatto il proprio luogo dell’anima”.

“Tropea e’ orgogliosa – sostiene Macri’ – di aver gareggiato assieme ad altri 19 esclusivi borghi: volti variopinti e spettacolari di tutta la nostra bellissima Italia. Insieme abbiamo vissuto una vicenda eccezionale per intensita’ di sentimenti e ricchezza di opportunita’ ricevute e raccolte. Il nostro legame rimarra nel tempo e insieme potremo concordare di vivere ancora occasioni straordinarie di crescita. Vogliamo ringraziarvi singolarmente e sottolineare che ognuno di voi avrebbe potuto conquistare l’ambito label di qualita’. Ha vinto Tropea e la Calabria e noi, tropeani e calabresi, ne siamo fieri ma siamo anche consapevoli che tutti avreste potuto meritare il riconoscimento per bellezza e impegno profuso, per ognuno di voi auspichiamo di vero cuore tanto successo”.

“I tempi difficili che stiamo attraversando – sottolinea il sindaco di Tropea – non hanno intaccato la nostra voglia di vivere e di godere i beni che abbiamo la fortuna di possedere facendo parte di un contesto umano, storico e paesaggistico cosi’ eccezionalmente bello, la gioia che abbiamo ricevuto sara’ una carica straordinaria di energia per andare avanti proficuamente, e’ una vittoria impegnativa che ci carica della responsabilita’ di esserne degni diventando testimoni del valore dell’impegno nella cura del proprio spazio vitale. Con profonda commozione – conclude Macri’ – dedico questa grandissima conquista a Jole Santelli, la nostra giovane Governatrice prematuramente e improvvisamente scomparsa. Cara amica di Tropea e della Calabria gioisci anche tu di questo successo della tua terra che va nella direzione che tu desideravi”.

Occhiuto: “E’ la vera Calabria che vince”

“Paesaggi, turismo, cultura, montagna e mare. E’ questa la vera Calabria, la regione di Tropea, vincitrice del premio Borgo dei borghi 2021. In Calabria ci sono altre 10, 100 Tropea da scoprire e fare conoscere al mondo. Per farlo servono cultura imprenditoriale, investimenti e uno Stato amico che non impedisca lo sviluppo e la crescita dei territori, e che sappia valorizzare le eccellenze del nostro Paese”. Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. “Servono meno tasse per chi accetta la sfida del cambiamento e infrastrutture per consolidarlo. Il Recovery Plan – conclude – rappresenta l’occasione per compiere quella svolta a Sud indispensabile per la crescita di tutta Italia“.

Carfagna: “Tropea borgo dei borghi è un prestigio per il Sud”

“Tropea e’ il Borgo dei borghi 2021, un importante riconoscimento alla splendida cittadina calabrese. Un grande prestigio per tutto il Sud. Evviva la nostra Perla del Tirreno, non vediamo l’ora di poterla visitare di nuovo“. Lo scrive in un tweet il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna.

Coldiretti: “La vittoria di Tropea da’ linfa ai borghi della Calabria”

“Con grande orgoglio e soddisfazione accogliamo la vittoria di Tropea primo borgo d’Italia 2021. Continuiamo ad insistere che i nostri borghi, sono il simbolo non solo della grande creativita’, tradizione, qualita’ e sicurezza alla base del successo del Made in Calabria, ma un patrimonio naturale, paesaggistico, culturale e artistico senza eguali“. Lo afferma il presidente di Coldiretti Calabria, Franco Aceto, dopo la proclamazione di Tropea a “borgo dei borghi”. “Borghi – sostiene Aceto – che hanno ampi margini di accoglienza residenziale in un paesaggio fortemente segnato dalle produzioni agricole, dalle colline pettinate dai vigneti agli ulivi secolari, dai casali, agriturismi, centri storici, mare e montagna che raccontano la bellezza della Calabria. Abbiamo l’occasione per stimolare la vacanza nei borghi perche’ rappresentano un esempio di turismo sostenibile prezioso per la nostra Regione che, se adeguatamente valorizzato, puo’ diventare una risorsa strategica per il rilancio economico e occupazionale dopo la crisi causata dall’emergenza sanitaria. Complimenti a Tropea e ai suoi cittadini/e per averci regalato questo sogno”.