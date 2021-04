Meteo, tsunami di ghiaccio nel fiume Amur: i blocchi invadono le strade, distruzione e panico nella città siberiana di Khabarovsk [VIDEO]

Un poderoso tsunami di ghiaccio ha generato distruzione e panico nella città siberiana di Khabarovsk, in Russia. Lungo il fiume Amur, che forma il confine tra l’Estremo Oriente russo e la Cina nord-orientale, si sono accumulati grandi pezzi di ghiaccio che hanno invaso le strade della città, distruggendo anche una ringhiera metallica (vedi video in fondo all’articolo). Panico e stupore tra i passanti che hanno assistito alla scena.

Tuttavia, questa non è la prima volta quest’anno che questo fiume ha mostrato la sua potenza: già la settimana scorsa, era stato segnalato un altro spostamento di ghiaccio.

Quello dello tsunami di ghiaccio è un fenomeno abbastanza ricorrente nel periodo primaverile su alcuni fiumi e laghi, sia in Asia che in America. Alla base di questi inarrestabili movimenti di ghiaccio, possono esserci forti venti o forti correnti, che spingono i blocchi di ghiaccio galleggianti su fiumi o laghi verso la terraferma. A volte si accumulano fino ad altezze di diversi metri, altre volte provocano distruzione, come nel caso della ringhiera a Khabarovsk. Possono persino distruggere le abitazioni.