Turismo spaziale, l’astronauta Guidoni: “Non è più come ai tempi di Dennis Tito, la NASA era contraria”

In occasione dell’anniversario del volo del prima turista spaziale, avvenuto il 28 aprile 2001, l’astronauta italiano Umberto Guidoni ha sottolineato che questo settore “oggi si è evoluto, non è più come quello che ha portato sulle prime pagine Dennis Tito“.

Tito arrivò sulla ISS in concomitanza con la missione STS-100 di Guidoni, per la costruzione della Stazione orbitante. Il turista spaziale si unì alla Sojuz TM-32 restando per 7 giorni, 22 ore e 4 minuti in orbita, attraccandosi alla Stazione, e per il suo viaggio pagò 20 milioni di dollari statunitensi.

“Il turismo spaziale – ha spiegato Guidoni all’AdnKronos – è un elemento importante delle attività spaziali sia perché spingerà l’arrivo di nuove tecnologie sia perché farà realizzare ‘location’ in orbita più comode di quelle utilizzate per noi astronauti“. “Si costruirà forse una stazione spaziale solo per turisti e con la missione Artemis che riporterà l’uomo e la prima donna sulla Luna, chissà potrebbe anche aprirsi una nuova era di turismo lunare. Del resto Elon Musk dice di avere venduto un biglietto con destinazione Luna ad un ricco giapponese: staremo a vedere“.

Raccontando i risvolti meno noti alle cronache dell’epoca, Guidoni, il primo europeo ad abitare la ISS, ha ricordato che “la NASA era contraria a mandare sulla Stazione Spaziale Internazionale il primo turista spaziale Dennis Tito“. “Ero in orbita e Dennis Tito sarebbe arrivato dopo che ore, noi andammo via prima,” ha affermato Guidoni all’AdnKronos. “La NASA era contraria in quegli anni a questo tipo di missione con turisti non astronauti a bordo della Stazione spaziale e mise dei limiti. Dennis Tito non poteva toccare nulla a bordo e la NASA aveva chiesto ai russi di non realizzare il volo”. I russi, invece, “fecero i loro accordi privati e ‘affittarono’ il posto, il sedile della Soyuz per una cifra record di 20 milioni di dollari“. “Quel viaggio – ha ricordato l’astronauta italiano ora a riposo – aveva una finalità per i russi: raccogliere fondi per lo Spazio che a Mosca iniziavano a ‘scarseggiare’” .