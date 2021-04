Ufficiali i nuovi colori delle Regioni da lunedì 3 maggio: Campania resta gialla con Rt a 1.08, Calabria arancione con Rt a 0.75!

Sono clamorose le ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza che ha ufficializzato pochi minuti fa i nuovi colori delle Regioni da Lunedì 3 Maggio. La Valle d’Aosta torna in zona rossa ed è l’unica Regione a cambiare colore verso misure più restrittive, a causa dell’incidenza dei nuovi casi settimanali che supera i 250 ogni 100.000 abitanti. Cambia colore, ma verso le riaperture, la Sardegna che torna in zona arancione dopo il rosso. Rimangono in giallo tutte le Regioni che erano in zona gialla, compresa la Campania dove la situazione è peggiorata sensibilmente. La Regione con Napoli capoluogo, infatti, ha l’indice Rt più alto d’Italia (1.08) e il governatore De Luca minaccia addirittura la “zona rossa”, ma il ministro Speranza ha deciso di lasciare la Regione in giallo.

Paradossalmente rimangono invece in arancione tutte le altre Regioni del Sud, non solo la Sicilia che ha un indice Rt superiore a 1, ma anche Calabria, Basilicata e Puglia che speravano nella “zona gialla”. In modo particolare la Calabria, con un indice Rt 0.75, enormemente inferiore rispetto a quello di tutte le Regioni in zona gialla, rimane in arancione per un’altra settimana. Ancora una volta le scelte dei colori delle Regioni assumono connotati più politici che scientifici, con provvedimenti completamente capovolti rispetto ai dati epidemiologici.