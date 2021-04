L’ultimo saluto al principe Filippo, oggi i funerali: l’amore per il mare al centro della cerimonia, il programma completo dalla processione alla sepoltura

Oggi l’ultimo saluto al principe Filippo: Buckingham Palace ha diffuso il programma con il quale questo pomeriggio, nella Cappella di San Giorgio del Castello di Windsor si svolgeranno i funerali.

Entro le 15:15 (ora italiana) nel cortile superiore, il Quadrangolo, si schiereranno la Household Cavalry e le Foot Guards, insieme ad altre rappresentanze di unità militari che avevano un legame con il duca di Edimburgo.

A partire dalle 15:20, i membri della famiglia reale e della famiglia di Filippo che non prenderanno parte alla processione percorreranno in auto il breve tragitto che separa il castello dalla Cappella di San Giorgio.

Alle 15:40 le bande militari presenti sul Quadrangolo smetteranno di suonare e il feretro verrà posto sulla Land Rover utilizzata per la processione. I membri della famiglia reale che prenderanno parte alla processione lasceranno l’entrata ufficiale degli appartamenti di stato e prenderanno posto dietro al feretro.

Alle 15:45 avrà inizio la processione, guidata dalla banda delle Grenadier Guards. I membri della royal family e lo staff reale seguiranno la Land Rover sulla quale sarà posto il feretro, mentre la regina chiuderà il corteo a bordo di una Bentley.

Alle 15:53 è previsto l’arrivo della Land Rover davanti alla scalinata occidentale della Cappella di San Giorgio, dove ad attendere il feretro ci sarà una guardia d’onore e la banda del Rifles Regiment, che suonerà l’inno nazionale.

Il feretro, avvolto nello stendardo del duca di Edimburgo, con sopra una corona di fiori, il berretto della Marina e una sciabola sarà accolto dall’arciprete di Windsor e dall’arcivescovo di Canterbury per la cerimonia funebre.

Alle 16, in tutta la nazione verrà osservato un minuto di silenzio avrà inizio la funzione religiosa.

Le restrizioni anti-Covid implicano che solo 30 persone parteciperanno ai funerali del principe Filippo oggi alla cappella di San Giorgio nel castello di Windsor.

Di seguito la lista completa dei 30 partecipanti:

Regina Elisabetta II Principe Carlo, il figlio maggiore della regina e del principe Filippo Camilla, duchessa di Cornovaglia, moglie di Carlo Principessa Anna, seconda figlia della regina e del principe Filippo Vice ammiraglio Timothy Laurence, marito di Anna Principe Andrea, terzo figlio della regina e del principe Filippo Principe Edward, figlio più giovane della regina e del principe Filippo Sophie, contessa di Wessex, moglie di Edward Lady Louise Windsor, figlia di Edward e Sophie James, visconte Severn, figlio di Edward e Sophie Principe William, figlio maggiore di Carlo e della principessa Diana Catherine, o Kate, duchessa di Cambridge, moglie di William Principe Harry, figlio più giovane di Carlo e Diana Peter Phillips, figlio della principessa Anna e del primo marito Mark Phillips Zara Phillips, figlia della principessa Anna e di Mark Phillips Mike Tindall, marito di Zara Principessa Beatrice, figlia maggiore del principe Andrea e della ex moglie Sarah, duchessa di York Edoardo Mapelli Mozzi, marito di Beatrice Principessa Eugenia, figlia più giovane del principe Andrea e di Sarah Jack Brooksbank, marito di Eugenia Lady Sarah Chatto, figlia della sorella minore della regina Elisabetta II, la principessa Margaret Daniel Chatto, marito di Lady Sarah Chatto David Armstrong-Jones, conte di Snowdon, figlio della principessa Margaret Principe Richard, duca di Gloucester, un cugino della regina Edward, duca di Kent, un cugino della regina Principessa Alexandra, una cugina della regina Bernhard, principe ereditario di Baden, un pronipote tedesco del principe Filippo Principe Donatus, langravio d’Assia, un cugino tedesco del principe Filippo Principe Filippo di Hohenlohe-Langenburg, un pronipote tedesco del principe Filippo Penelope Knatchbull, contessa Mountbatten di Birmania, amica del principe Filippo

Nella cerimonia funebre, così come disposto dal principe Filippo, saranno celebrati l’amore per la vita in mare del Duca di Edimburgo e il suo forte legame con la Royal Navy. Per il principe, che servì nella marina durante la Seconda Guerra mondiale, il mare era “uno straordinario maestro o una straordinaria amante” che ha “stati d’animo straordinari“. Tra le musiche che saranno eseguite questo pomeriggio, l’inno ‘Eternal Father, Strong To Save’, tradizionalmente associato alla gente di mare e alle forze navali. Durante le preghiere, il decano chiederà che al duca sia accordata “l’antica promessa” che Dio sarà con coloro che “scendono in mare sulle navi e occupano i loro affari in grandi acque“. Filippo ha anche chiesto che nella cerimonia sia inclusa la preghiera “la mia anima renda lode al Signore del cielo“, dal Salmo 104, musicata da William Lovelady, un arrangiamento eseguito per la prima volta in occasione del suo 75° compleanno.

Il principe sarà sepolto nella Cripta reale all’interno della St George’s Chapel, ma non vi resterà per sempre: alla morte della regina Elisabetta, i due verranno inumati insieme nella cappella costruita in onore del padre di lei, re Giorgio VI, che già accoglie anche i resti della regina madre e della principessa Margaret.