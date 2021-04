Università: Gros-Pietro (Intesa), ‘accordo con Pavia per leadership Paese’

Milano, 19 apr. (Adnkronos) – L’accordo raggiunto con l’Università di Pavia “è la conferma di come Intesa Sanpaolo sia al fianco del mondo dell’università e della ricerca per la costruzione della prossima leadership del Paese, attraverso un dialogo intenso e continuo che avvicina formazione e lavoro, i due elementi di produzione e diffusione della ricchezza”. Lo ha detto il presidente di Intesa SanPaolo, Gian Maria Gros-Pietro, durante la presentazione della partnership con l’Università di Pavia per undici nuove borse di studio triennali su temi strategici.

L’intervento a sostegno dell’Università di Pavia si inserisce in un programma che vede più di 60 atenei italiani (oltre ad alcuni stranieri come Oxford) collaborare con la banca attraverso borse di studio, formazione post-laurea, dottorati, assegni di ricerca. “Il nostro Gruppo – dice – considera l’alta formazione un elemento chiave e vede con grande favore l’inserimento nel Recovery Fund dell’istruzione come una delle sei Missioni del Piano di ripresa e resilienza (Pnrr). L’Italia è al penultimo posto in Europa per numero di laureati su cittadini fra 25 e 34 anni e queste misure potranno aiutare a colmare il divario”.

L’accordo, continua, “vuole essere un segnale. L’idea tradizionale dell’impresa orientata esclusivamente al profitto e a massimizzare il rapporto tra rischio e rendimento è ormai comunemente superata. Oggi il successo di una banca, o più in generale di un’azienda, si misura nella sua capacità di generare impatto positivo sulla società. Non si tratta di reputazione, o non solo. Lo dimostra il fatto che questi interventi entrano nei bilanci e negli obiettivi di impresa. è questo il nuovo scopo delle attività economiche”.