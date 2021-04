Vaccini, Ema: “Casi di trombosi rare segnalati anche con il vaccino Johnson&Johnson”

Nel corso della conferenza stampa di oggi pomeriggio sui rischi correlati al vaccino Astrazeneca, Ema, ha segnalato anche 3 casi di trombosi rare su 4,5 mln vaccinati con J&J. “Su 4,5 milioni di dosi somministrate del vaccino di Johnson&Johnson sono stati segnalati tre casi di trombosi simili a quelle notate in AstraZeneca“, ha detto il capo della task force dell’Ema per l’analisi dei dati, Peter Arlett, in conferenza stampa.

Durante la conferenza stampa si è fatto il punto sul rischio di questi eventi molto rari – casi di Cvst (trombosi del seno venoso cerebrale) e di trombosi della vena splancnica dell’addome, associati a bassi livelli di pastrine – per il vaccino AstraZeneca, dopo le valutazioni del Prac.

Per approfondire: