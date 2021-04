Vaccini: muore poche ore dopo aver ricevuto la dose nel Fiorentino, domani l’autopsia

Era stato vaccinato, in quanto persona estremamente fragile, all’ospedale di Empoli (Firenze) ma poche ore dopo, ha accusato un malore. Un uomo di 60 anni di Fucecchio (Firenze) è morto così lo scorso venerdì. Nella giornata di domani all’Istituto di medicina legale di Firenze, dove la salma del sessantenne è stata trasferita su disposizione del pm Massimo Bonfiglio, verrà eseguita l’autopsia per chiarire le cause che lo hanno portato alla morte.

Nella mattina del 2 aprile, l’uomo, che aveva subito l’asportazione di un rene lo scorso anno, era stato vaccinato. Nel tardo pomeriggio dello stesso giorno, si era sentito male in casa e a nulla sono valsi i soccorsi prestati dal 118. Sono stati i familiari dell’uomo a chiedere l’intervento dei carabinieri che hanno poi segnalato il caso alla procura.

Al quotidiano Il Tirreno, il figlio del sessantenne ha spiegato che il padre “aveva subito un intervento chirurgico per l’asportazione di un rene. Da allora si sottoponeva costantemente agli esami di controllo e stava facendo la chemioterapia“.