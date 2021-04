Vaccini, negli USA record di 4,6 milioni di somministrazioni in un giorno: una dose già ricevuta dal 79% degli over 65

Ieri, il numero di nuovi casi di coronavirus registrati negli Stati Uniti e’ diminuito rispetto al giorno precedente, secondo i dati della Johns Hopkins University. Registrati oltre 46.000 nuovi casi, dopo i 66.533 del giorno prima, con la media giornaliera mobile dell’ultima settimana che resta sopra quella sui 14 giorni, 68.404 contro 66.575, segno che i casi sono in aumento, a causa della diffusione della variante scoperta inizialmente nel Regno Unito. Ieri, registrati 289 morti, per un totale di oltre 562.000. Negli Stati Uniti, finora, somministrate oltre 187 milioni di dosi di vaccino, con oltre 119,2 milioni di persone che hanno ricevuto almeno una dose, secondo i dati dei Centers for Disease Control and Prevention. Il 45,9% degli adulti e il 78,5% degli over 65 hanno ricevuto almeno una dose, il 28,1% degli adulti e il 61,4% degli over 65 è completamente vaccinato. Nell’ultima settimana, somministrate in media 3,1 milioni di dosi al giorno, con una giornata record di 4,6 milioni di dosi iniettate sabato. Intanto la governatrice del Michigan, Gretchen Whitmer, ha chiesto al governo federale di inviare piu’ dosi, a causa del rapido aumento dei casi nel suo Stato.