Vaccino anti-Covid Johnson & Johnson: i sintomi da monitorare dopo la somministrazione, dal mal di testa al respiro corto

“Le autorità sanitarie consigliano alle persone che hanno ricevuto il nostro vaccino contro COVID-19 e che sviluppano un forte mal di testa, dolore addominale, dolore alle gambe o respiro corto entro 3 settimane dalla vaccinazione di contattare il proprio medico“: è quanto ha sottolineato il gruppo Johnson & Johnson, cui fa capo Janssen che ha sviluppato il vaccino anti-COVID per il quale è stato sospeso l’impiego negli USA in via prudenziale a seguito di alcuni casi di trombosi rare successive alla somministrazione.

I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie e l’Agenzia del farmaco Food and Drug Administration, ricorda Johnson & Johnson, “hanno messo a disposizione informazioni sul corretto riconoscimento e sulla gestione di questi disturbi, in relazione al trattamento richiesto da questo tipo di coaguli di sangue“.