Vaccino AstraZeneca: in Germania la 2ª dose con siero diverso per gli under 60

In Germania il Ministero della Salute raccomanda, alle persone di età inferiore ai 60 anni che hanno già ricevuto una dose del vaccino AstraZeneca, la somministrazione di un farmaco diverso per la 2ª dose, a causa dei rari coaguli di sangue.

E’ stato raccomandato l’utilizzo dei sieri Pfizer/BioNTech o Moderna, entrambi sviluppati utilizzando un processo diverso. E’ stato sottolineato che i singoli soggetti che desiderano la 2ª dose di AstraZeneca possono ottenerla, purché siano sottoposti ad attenta valutazione del rischio medico, e ciò vale anche per le persone ad alto rischio di età inferiore ai 60 anni ancora in attesa della prima somministrazione.