Vaccino AstraZeneca, Oxford sospende la sperimentazione sui bambini: “In attesa di analisi sui possibili legami con le trombosi”

Le sperimentazioni del vaccino AstraZeneca sui bambini erano iniziate a febbraio e avevano coinvolto bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni. Circa 300 volontari si erano fatti avanti, ma ora l’Universita’ di Oxford ha annunciato lo stop della sperimentazione sui minori. La decisione è stata presa in attesa di un’analisi sui possibili legami tra il farmaco e gli episodi di trombosi tra gli adulti, che nelle scorse settimane avevano portato molti Paesi europei a interrompere le somministrazioni.

Il professor Andrew Pollard ha spiegato che i ricercatori dell’Universita’ di Oxford hanno deciso di sospendere i test in attesa di maggiori informazioni. “Sebbene non ci siano preoccupazioni per la sicurezza nella sperimentazione pediatrica, attendiamo ulteriori informazioni dall’Mhra (l’Authority per i farmaci britannica, ndr) sui rari casi di trombosi e trombocitopenia che sono stati segnalati negli adulti, prima di somministrare altri vaccini“, ha spiegato il professor Pollard.