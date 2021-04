Valanghe Friuli Venezia Giulia: oggi e domani pericolo marcato su Alpi e Prealpi

A causa dell’intensificarsi delle precipitazioni, oggi e domani il pericolo valanghe è “marcato” su Alpi e Prealpi del Friuli Venezia Giulia.

Nel bollettino valanghe regionale si precisa che nevicherà solo a quote superiori ai 1800-2000 metri ma con quota neve in calo a partire da questa sera. La nuova neve si depositerà su strati duri e compatti che possono fungere da buon piano di slittamento. Sono pertanto possibili sia valanghe spontanee superficiali di medie e, localmente sui versanti Nord, di grandi dimensioni sia isolate valanghe da slittamento sui pendii prativi ripidi in tutte le esposizioni. Sopra i 1900 metri inoltre, nelle zone con accumuli da vento, il distacco provocato di valanghe a lastroni di medie dimensioni può avvenire già al passaggio del singolo sciatore e/o escursionista.