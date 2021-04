Veneto, il meteo per i prossimi giorni: circolazione in prevalenza ciclonica almeno fino a domenica

“Almeno fino a domenica sul Veneto circolazione in prevalenza ciclonica per il lento avvicinamento da nord-ovest di una depressione con nucleo attualmente in prossimità della Gran Bretagna“: è quanto si legge nel bollettino emesso oggi dagli esperti Arpav, con tutti i dettagli per il meteo nei prossimi giorni.

Oggi nuvolosità in aumento da sud-ovest fino a cielo anche coperto specie di sera, quando ci saranno modeste piogge locali sui monti, sulla pianura veronese e sulle zone ad essa limitrofe.

Domani cielo in prevalenza coperto; a tratti nuvoloso più probabilmente fino al mattino e sui monti, sul Delta del Po e sulle zone ad esso limitrofe.

Precipitazioni: Probabilità medio-bassa (25-50%) fino al mattino e medio-alta (50-75%) dal pomeriggio. Andando dalla costa alle zone pedemontane e montane nella prima metà di giornata attese piogge da locali a sparse, nella seconda metà di giornata da diffuse ad estese. Si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali, in prevalenza fino al mattino piovaschi/rovesci e dal pomeriggio rovesci/temporali.

Temperature: Rispetto a mercoledì; sulla pianura saranno in aumento, anche di molto nelle ore notturne; nelle valli in aumento di notte ed in calo di giorno con differenze leggere/moderate; in alta montagna senza variazioni di rilievo. Valori notturni sopra la media e valori diurni sotto la media, in modo leggero/moderato.

Venti: Sulla pianura deboli/moderati, su costa e zone limitrofe in prevalenza da sud-est mentre altrove con direzione variabile. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna da sud-ovest, in rinforzo fino a moderati/tesi dal pomeriggio.

Mare: Da poco mosso a mosso col passar delle ore.

Venerdì 30 su costa e zone limitrofe alternanza di nuvole e rasserenamenti mentre andando verso le zone pedemontane e montane in provalenza nuvoloso.

Precipitazioni: Probabilità medio-bassa (25-50%) fino al mattino e medio-alta (50-75%) dal pomeriggio. Andando dalla costa alle zone pedemontane e montane nella prima metà di giornata piogge da locali a sparse, nella seconda metà di giornata da sparse ad estese. Si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali, in prevalenza fino al mattino piovaschi/rovesci e dal pomeriggio rovesci/temporali.

Temperature: Rispetto a giovedì saranno in aumento leggero/moderato, eccetto stazionarietà dei valori notturni sulla pianura.

Venti: Sulla pianura proverranno moderati/tesi da sud-est e andando dalla costa alla pedemontana tenderanno ad indebolirsi disponendosi da nord-est. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna moderati/tesi da sud-ovest.

Mare: Mosso.

Sabato 1 fino al pomeriggio alternanza di nuvole e rasserenamenti, verso sera nuvolosità in aumento con maggiore probabilità di piogge specie sulle zone montane e pedemontane. Temperature in aumento, eccetto andamenti irregolari sulla pianura nelle ore diurne.

Domenica 2 sulla pianura meridionale alternanza di nuvole e rasserenamenti, andando verso le zone pedemontane e montane in prevalenza nuvoloso con maggiore probabilità di precipitazioni. Temperature con andamento irregolare sulla pianura ed in calo sui monti.