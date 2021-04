Vento forte in Friuli: a Trieste oggi raffiche di bora fino a quasi 100 km/h

A Trieste questa mattina sono state rilevate raffiche di bora fino a quasi 100 km/h: secondo i dati Osmer Arpa del Friuli Venezia Giulia, alle 7 la velocità massima del vento ha raggiunto i 98 km/h. Già nel pomeriggio è prevista un’attenuazione. In Friuli Venezia Giulia è in vigore da ieri un’allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico con piogge intense.

Nella notte, ha reso noto la Protezione civile, sono stati chiusi i guadi sul fiume Meduna a Murlis e Rauscedo nel pordenonese.

