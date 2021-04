Vulcano La Soufriere, l’isola di Saint Vincent prima e dopo l’eruzione vista dallo spazio: la cenere ricopre tutta la parte settentrionale [FOTO]

Le eruzioni del vulcano La Soufriere hanno ricoperto di cenere l’isola caraibica di Saint Vincent, portando circa 20.000 persone a lasciare le loro case. La Soufriere è uno stratovulcano attivo che il 9 aprile ha dato inizio ad una serie di eruzioni esplosive, che hanno formato grandi pennacchi di cenere e anidride solforosa e generato flussi piroclastici lungo i fianchi meridionali e sudoccidentali del vulcano.

Le immagini a falsi colori catturate dalla missione Copernicus Sentinel-2 mostrano il “dopo” dell’eruzione esplosiva avvenuta il 9 aprile. La seconda immagine della gallery scorrevole in alto è stata catturata l’8 aprile, un giorno prima dell’eruzione principale, mentre la prima immagine, catturata il 13 aprile, mostra la parte settentrionale dell’isola ricoperta di cenere.

Le immagini sono state elaborate in un modo che include il canale del vicino infrarosso del satellite. Questo tipo di combinazione di bande è comunemente utilizzata per valutare la salute e la densità della vegetazione, in quanto le piante riflettono la luce verde e del vicino infrarosso, mentre assorbono quella rossa. Poiché riflettono più il vicino infrarosso che il verde, la terra ricoperta dalla vegetazione appare in un rosso brillante.

A seguito dell’eruzione, è stato attivato il Copernicus Emergency Mapping Service, che utilizza le osservazioni satellitari per aiutare le autorità di Protezione Civile e, in caso di disastri, la comunità umanitaria internazionale, a rispondere alle emergenze.