1 maggio: Boldi, ‘Fedez fa le polemiche come un tempo Celentano, lo ha sostituito’**

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – ‘Fedez si è sostituito a Celentano. Prima le polemiche le faceva Adriano, adesso pare che non ce la faccia più e, di conseguenza, questo ragazzo che è anche molto simpatico lo ha sostituito in qualche modo”. Lo dice all’Adnkronos Massimo Boldi ricordando di aver fatto, proprio con Celentano, ‘nel 1987 Fantastico 8. In quell’edizione Celentano scrisse su una lavagna la frase ‘la caccia è contro l’amore’ suscitando un vespaio di polemiche”.

‘Quell’anno Celentano era il protagonista, poi c’eravamo io, Maurizio Micheli, Heather Parisi e Marisa Laurito. E’ stato un ‘Fantastico’ eccezionale. Adriano aveva la libertà di dire qualsiasi cosa ma ci furono polemiche pesanti”, conclude Boldi.