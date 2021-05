La cenere dell’Etna ricopre Reggio Calabria: le FOTO che arrivano dalla città dello Stretto

Ieri sera si è verificato un nuovo parossismo dell’Etna: è il quarto in pochi giorni. L’eruzione, che ha causato tremore vulcanico e boati molto intensi, si è conclusa poco dopo la mezzanotte. Come mostrano le foto a corredo dei nostri articoli si è trattato di un parossismo spettacolare, quello che si è generato nella tarda serata di ieri. ‘A Muntagna si è arrabbiata è ha eruttato lava e cenere. Quest’ultima, trasportata dal vento, non solo ha ricoperto i comuni etnei, ma ha attraversato lo Stretto di Messina arrivando fino in Calabria. Nelle foto della gallery scorrevole in alto è possibile vedere la condizioni delle strade e delle auto, questa mattina, a Reggio Calabria.