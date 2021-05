2 Giugno: anche quest’anno niente sfilata per la Festa della Repubblica, confermato il sorvolo delle Frecce Tricolori

Per ragioni legate alla necessità di garantire le misure di sicurezza anti-Covid, anche quest’anno vi saranno cambiamenti nel tradizionale programma della sfilata militare in occasione della ricorrenza del 2 Giugno: sarà un’altra Festa della Repubblica diversa, senza la consueta parata dei reparti delle forze armate e dei corpi civili lungo via dei Fori Imperiali.

Confermato il sorvolo delle Frecce Tricolori della Pattuglia Acrobatica Nazionale sui cieli di Roma, e l’omaggio delle più alte cariche istituzionali al Milite Ignoto.