“A big Aurora! A big Aurora”, la magica notte a -76°C dei ricercatori della Stazione Concordia [FOTO]

Marco Buttu, l’ingegnere elettronico e ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) sardo che si trova in missione in Antartide presso la Stazione Concordia, per la 36ª spedizione “ItaliAntartide” del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), continua a regalarci emozioni spettacolari tramite i social network. Stamattina ha pubblicato su facebook una foto bellissima dell’aurora australe che nella notte ha incantato i ricercatori della base di ricerca permanente italo-francese è situata a 3.233 metri di altitudine sul livello del mare, in una delle aree più estreme del pianeta. Ecco il suo post:

Carissimi, questa notte l’aurora ha infuocato il cielo dell’Altopiano ❤ 😍 Mentre guardavo un film (Seven, con Brad Pitt) assieme ai colleghi francesi, Cedric ha improvvisamente spalancato la porta della sala video materializzandosi affannato, gli occhi sgranati come se avesse visto un fantasma. Ha ripreso fiato per darci l’annuncio: “A big Aurora! A big Aurora!” É poi corso giù per le scale sparendo nella penombra del tunnel che unisce le due torri, per andare a scattare una foto dal tetto, mentre noi altri, incuranti dei -76°C (ieri -102°C windchill), siamo usciti rapidi come saette sparpagliandoci nei dintorni dalla base in modo casuale. Mi son diretto verso il telescopio, senza pila frontale, e avvolto nell’oscurità ho piantato il cavalletto nella neve e scattato questa foto 🙂 Sulla sinistra dell’inquadratura c’è metà della Via Lattea e la torre calma. La finestra della mia camera da letto è quella al centro (tra le due luci verticali, al secondo piano). Nel mezzo della foto, sotto l’aurora, c’è Giove luminoso come un faro. Poco alla sinistra di Giove, se guardate bene, c’è un leggerissimo avvallamento all’orizzonte: è la neve attorno alla botola mostrata nella foto del mio precedente post. Vi mando un caro saluto, buona vita ❤🌠