A Genova salta per maltempo la passeggiata di protesta anti-coprifuoco

Doveva essere una protesta pacifica e silenziosa, ma è stata annullata per le avverse condizioni meteo la ‘passeggiata per la libertà‘ che era stata annunciata per questa sera a Genova dal coordinamento di Protesta Ligure contro il coprifuoco. La partenza era fissata per le 21.30 e fino alla fine gli organizzatori avevano pensato di partire comunque, visto che già prima di cena c’era stata una schiarita ed era cessata la pioggia. Ma poi il maltempo è ripreso. Le molte disdette legate ai timori per la pioggia hanno indotto gli organizzatori a rinviare l’appuntamento a condizioni meteo più favorevoli.