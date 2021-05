Abruzzo: giovane orso marsicano corre in mezzo ai passanti a Pescina [VIDEO]

Stupore e timore ieri a Pescina (L’Aquila), quando tra le strade cittadine e nella piazza centrale è comparso un giovane esemplare di orso marsicano, che ha scelto di fare una breve “passeggiata” in paese per poi tornare in montagna.

Il sindaco di Pescina, Mirko Zauri, ha spiegato: “L’orso, dopo aver fatto un bel giro nella nostra città, è risalito sulla collina alle spalle della Ferramenta Bazar Capitano. Al momento non sono stati denunciati danni a cose o persone, una grande fortuna visto l’orario“.