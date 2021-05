Paura all’aeroporto di Ancona: aereo finisce di traverso sulla pista dopo impatto con uccelli

Incidente all’aeroporto Raffaello Sanzio di Ancona–Falconara: coinvolto un aereo della marina militare con 8 persone a bordo. Lo scalo è chiuso dalle 08:30 di questa mattina.

Il velivolo avrebbe impattato contro uno stormo di uccelli mentre era in fase di rullaggio lungo la pista: il pilota avrebbe deciso di abortire il decollo e, durante la frenata, una gomma sarebbe scoppiata e l’aereo sarebbe finito di traverso lungo la pista.

Sul posto i vigili del fuoco in servizio presso lo scalo: fortunatamente non si sono registrati ulteriori danni a persone o cose e non si sono sviluppati incendi.