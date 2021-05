Allerta Meteo Emilia Romagna: codice giallo per piene dei fiumi, temporali e vento

La protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla per piene dei fiumi, frane, temporali e vento in Emilia Romagna. L’avviso è valido dalle ore 12 di oggi. Si attendono “precipitazioni diffuse e moderate sull’intero territorio regionale, piu’ intense sulle aree appenniniche centro-occidentali, in attenuazione nella seconda parte della giornata. Non si escludono – si legge nell’allerta – fenomeni temporaleschi di forte intensita’, piu’ probabili sulla pianura orientale. Venti da sud ovest da burrasca moderata interesseranno, dal tardo pomeriggio, le aree appenniniche romagnole”.

Domani l’allerta gialla e’ per piene dei fiumi e per vento: si prevede ancora “ventilazione da sud ovest da burrasca moderata con locali raffiche anche superiori, che interessera’ i rilievi centro-orientali con venti di ricaduta sulla pianura romagnola“.