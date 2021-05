Un’allerta gialla per vento e’ stata emanata in Emilia Romagna dalla protezione civile regionale. L’avviso e’ valido per tutta la giornata di domani. Su tutto l’Appennino e sulla costa romagnola sono previsti “venti da sud-ovest fino alla burrasca moderata con temporanei rinforzi di intensita’ superiore“, si legge nell’allerta.