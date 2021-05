Allerta Meteo Emilia-Romagna: prolungato il codice giallo per vento

“Per lunedì 17 maggio sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h), provenienti da sud-ovest, sull’Appennino centro-orientale e pianura della Romagna nella prima parte della giornata. Attenuazione del vento dalle ore pomeridiane“: l’Arpae e la Protezione Civile regionale dell’Emilia-Romagna hanno diramato un’allerta meteo per vento valida “dalle 00:00 del 17 maggio 2021 fino alle 00:00 del 18 maggio 2021“.

Allerta gialla per vento è valida per le province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini.