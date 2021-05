Allerta Meteo Emilia-Romagna: codice giallo per vento sulle montagne

Per la giornata di domenica 16 maggio “sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) provenienti da sud-ovest sul settore appenninico, con possibili temporanei rinforzi in serata“: l’Arpae e la Protezione Civile regionale dell’Emilia-Romagna hanno diramato un’allerta meteo per vento valida “dalle 00:00 del 16 maggio 2021 fino alle 00:00 del 17 maggio 2021“.

Allerta gialla per vento è prevista “per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN“.