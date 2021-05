Allerta Meteo in Nuova Zelanda, emergenza maltempo nell’Isola del Sud: migliaia di case a rischio, mobilitato l’esercito

Stato di emergenza in Nuova Zelanda, nella provincia di Canterbury, nella parte orientale dell’Isola del Sud: le autorità hanno diramato l’allerta a causa di alluvioni provocate da piogge torrenziali, che potrebbero costringere migliaia di abitanti ad abbandonare le proprie case. Secondo il vice ministro della Gestione emergenze, Kris Faafoi, sono circa 3.000 le abitazioni a rischio. Mobilitato l’esercito per assistere nelle eventuali operazioni di evacuazione.

Il Servizio Meteo nazionale ha diffuso un allerta meteo codice rosso nella provincia, dove sono previsti fino a 300 millimetri di pioggia. Nella città costiera di Christchurch, la principale della provincia, sono attesi circa 100 mm, dato superiore alla media mensile totale per maggio.