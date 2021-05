In previsione del passaggio di una veloce perturbazione, per la giornata di domani è stata diramata l’allerta meteo gialla (criticità ordinaria) a Milano. Il Comune ha disposto pertanto l’attivazione del COC, il centro operativo comunale, presso il centro di via Drago a partire dalla mezzanotte di oggi, per il monitoraggio. Allertate anche le squadre della Protezione Civile, della Polizia Locale e di MM.