Allerta Meteo, sarà un lunedì di forte maltempo al Nord: allarme nubifragi al Nord/Est, caldo estivo al Sud

Una nuova forte ondata di maltempo sta per abbattersi sull’Italia: domani, lunedì 24 maggio, avremo piogge intense e temporali su tutto il Nord, in estensione al Centro nel corso del pomeriggio. Il maltempo si accanirà inizialmente su Liguria, Emilia, Lombardia e soprattutto sulle prealpi orientali, nell’area dolomitica tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove i fenomeni si intensificheranno nel pomeeriggio/sera. Nell’area montana del Nord/Est cadranno oltre 160mm di pioggia, provocando frane, smottamenti e piene dei corsi d’acqua.

Proprio domani, durante quest’intensa ondata di maltempo, si correrà la tappa “Regina” del Giro d’Italia, la più difficile in assoluto, sulle Dolomiti con 5.700 metri di dislivello su 205km di percorso da Sacile a Cortina d’Ampezzo:

Una tappa già di per sè durissima, con 4 salite lunghe e difficili e altrettante discese che il maltempo renderà pericolosissime. Farà anche freddo, con temperature inferiori ai +4°C sulle vette più alte del percorso, tutte oltre i 2.000 metri di quota (Fedaia, Pordoi e Giau).

Al contrario, al Centro/Sud sarà un Lunedì d’estate, con temperature abbondantemente superiori ai +30°C, addirittura oltre i +35°C tra Abruzzo meridionale, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Netto calo termico, invece, sulle Regioni del Nord e in modo particolare al Nord/Ovest, dove le massime non supereranno i +15°C in pianura Padana.

