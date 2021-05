In Toscana l’allerta meteo gialla per mareggiate sull’Arcipelago proseguira’ fino alla mezzanotte di giovedi’ 13 maggio. E’ quanto reso noto dalla Sala operativa della Protezione civile regionale. Il bollettino emesso dalla Sala operativa conferma per mercoledi’ 12 maggio e per giovedi’ 13 lo stato di vigilanza su tutte le isole al largo della costa toscana.