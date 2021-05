Allerta Meteo Toscana: codice giallo per vento e mareggiate

La Sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana ha prolungato fino a domani 7 maggio l’allerta meteo codice giallo per mareggiate nell’Arcipelago toscano a nord di Capraia e per vento sui rilievi appenninici e in Valtiberina. Lo stato di vigilanza per le mareggiate riprende a mezzanotte e prosegue fino alle 18 di venerdì 7 maggio, mentre per le raffiche di vento forte sui crinali dell’Appennino tosco-romagnolo e in Valtiberina in provincia di Arezzo lo stato di vigilanza è previsto fino alle 15 di venerdì.