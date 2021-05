In base alle previsioni che annunciano venti con forti raffiche e mare molto mosso, la sala operativa della protezione civile della Regione Toscana ha diramato un’allerta meteo codice giallo per mareggiate: l’avviso è valido per la giornata di domani, dalle 6 alle 17, per la costa degli Etruschi e per l’arcipelago toscano.