Allerta Meteo Toscana: domani codice giallo per mareggiate e vento

Codice giallo per vento forte e mareggiate nella zona dell’Appennino tosco-romagnolo, in Valtiberina e nell’Arcipelago a nord di Capraia. L’allerta emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale sara’ in vigore dalle ore 6 di domani, mercoledi’ 5 maggio, per il mare e dalle 12 per il vento. L’allerta’ terminera’ rispettivamente alle 20 e a mezzanotte, sempre nella giornata di mercoledi’.

Le zone interessate sono l’Arcipelago a nord dell’isola di Capraia dove e’ previsto mare agitato fino a tarda notte e il versante romagnolo dell’Appennino toscano dove sono previste forti raffiche di libeccio sui crinali. Vento forte anche in Valtiberina in provincia di Arezzo.