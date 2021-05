Allerta Meteo Toscana: temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico, attese mareggiate

La sala operativa della protezione civile della regione Toscana ha emesso un bollettino di allerta meteo per la regione. Previste mareggiate nella giornata di domani, mercoledì 12 maggio, a partire dalle 7 del mattino fino a mezzanotte.

Il bollettino conferma anche lo stato di vigilanza fino alle 24 di domani per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico sui reticoli minori in tutta la Toscana occidentale, con particolare riferimento alle isole e ad alcune aree centro e nord occidentali come la Garfagnana, la Lunigiana, il Valdarno inferiore e la Valdelsa-Valdera.