Allerta Meteo Veneto: attesi forti temporali e grandinate

Tra questa sera e domattina sono attesi forti temporali in Veneto, con la possibilità di locali grandinate. Il Centro funzionale della Protezione civile regionale ha quindi emesso un avviso di criticità idrogeologica che riguarda in particolare la rete idraulica secondaria, con allerta gialla dalle 18 di oggi alle 9 di domattina per i bacini Piave Pedemontano; Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone; Adige-Garda e Monti Lessini; Po-Fissero-Tartaro-Canal Bianco e Basso Adige; Basso Brenta-Bacchiglione; Basso Piave – Sile e Bacino scolante in laguna; Livenza-Lemene e Tagliamento. La raccomandazione per gli enti interessati è di prestare la massima attenzione per la sorveglianza dei fenomeni previsti e prepararsi con congruo anticipo rispetto agli orari indicati alla gestione di eventuali fenomeni emergenziali.