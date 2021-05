Meteo, brevi ma intense piogge torrenziali provocano alluvioni lampo in Romania: oltre 1.000 famiglie colpite, centinaia di animali morti [FOTO e VIDEO]

Un breve ma intenso periodo di piogge torrenziali ha causato gravi alluvioni lampo in alcune zone della Romana settentrionale nei giorni scorsi. Le autorità del distretto di Satu-Mare hanno riportato gravi alluvioni a Răteşti e Supur (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Gli affluenti del fiume Crasna hanno rotto i loro argini dopo 70mm di pioggia caduti nell’arco di 3 ore nella giornata del 13 maggio. Centinaia di persone sono state evacuate dalle case allagate nella zona. Centinaia di capi di bestiame sono morti e sono state colpite oltre 1.000 famiglie, alcune delle quali sono rimaste isolate.

Le inondazioni sono state descritte come le peggiori degli ultimi 20 anni nell’area. L’acqua arrivava fino all’altezza dei fianchi. Tánczos Barna, Ministro dell’Ambiente, delle Acque e delle Foreste, ha affermato che il volume di pioggia caduto in un periodo così breve non ha precedenti nell’area. “È praticamente un miracolo non aver avuto vittime”, ha aggiunto.