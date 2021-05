Angelini: “Chiedo scusa, ho sbagliato. Mi prendo una pausa”

(Adnkronos) – Roberto Angelini fa mea culpa e annuncia che si prenderà una pausa. “Chiedo scusa. Ho sbagliato e mi dispiace. Ripongo la chitarra nella custodia e mi prendo una pausa”, scrive sui social il musicista di Propaganda Live, programma condotto da Diego Bianchi su La7, al centro di un caso dopo aver lui stesso rivelato di essere stato multato per aver fatto lavorare in nero una sua amica nel suo ristorante.

Il post di Angelini, abbinato a una foto della chitarra nella custodia, divide anche in questo caso i suoi fan. Nei commenti, c’è chi ancora lo critica per le sue precedenti affermazioni sulla vicenda e chi lo invita semplicemente a “non scrivere più post di pancia”.