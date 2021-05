Archeologia: Ostia Antica celebra Marchio del Patrimonio Europeo, oggi svelata la targa

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – L’area archeologica di Ostia Antica ha ricevuto il Marchio del Patrimonio Europeo ((European Heritage Label) ideato dalla Commissione Europea. Il riconoscimento, conferito da Bruxelles nel 2020, ha premiato i valori testimoniati dai resti della prima colonia di Roma: le sue strutture architettoniche e le decorazioni sopravvissute, infatti, attestano l’integrazione fra popoli e individui nati in luoghi diversi e la comune ricerca del benessere attraverso la circolazione di idee e di merci. Alla cerimonia di svelamento della targa nel cuore del teatro antico avvenuta oggi, che sarà presto affissa all’ingresso del Parco, hanno partecipato Massimo Osanna, direttore generale dei Musei del Mic, Lucia Borgonzoni, sottosegretario alla Cultura e il direttore del Parco archeologico di Ostia Antica, Alessandro D’Alessio.

Il riconoscimento ad Ostia Antica, ha spiegato Osanna, va a ‘tutto il territorio che è strategico dal momento che si trova a due passi da Fiumicino e da Roma. Questo luogo, che ancora non è conosciutissimo perché svantaggiato rispetto ai grandi attrattori che ci sono a Roma, deve essere valorizzato. Questo riconoscimento ‘ ha aggiunto Osanna – risponde ad una storia millenaria di integrazione e multiculturalità da un lato ma anche, dall’altro, al lavoro che è stato fatto con il territorio e con le scuole cercando di attrarre pubblici sempre diversi con l’uso dell’inglese, ma non solo, in tutti gli apparati didattici e nelle up”.

Una storia millenaria di integrazione, dunque, quella che ha preso corpo ad Ostia Antica. Basti pensare che la tolleranza religiosa veniva rappresentata da decine di templi, da una monumentale sinagoga del III secolo, dai luoghi di culto per le più diverse religioni, da Mitra a Cibele, dalla Magna Mater al cristianesimo.