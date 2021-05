Internet per tutti: Arianespace lancerà altri 36 satelliti di OneWeb

OneWeb intende portare internet a tutti, creando una piattaforma di connettività globale attraverso una costellazione di satelliti di nuova generazione in orbita terrestre bassa. Ora sta per aumentare la sua flotta di satelliti. Il 27 maggio, Arianespace eseguirà il 7° volo per OneWeb, portando in orbita altri 36 satelliti. La flotta totale salirà così a 218 satelliti in orbita terrestre bassa. La partenza è prevista dal Cosmodromo di Vostochny con un Soyuz.

Con il volo St32, i satelliti saranno portati in un’orbita quasi polare a un’altitudine di 450 chilometri. La missione avrà una durata totale di tre ore e 51 minuti e includerà nove separazioni di quattro satelliti, che si collocheranno nella loro orbita operativa.

Una volta implementata, la costellazione OneWeb abiliterà terminali utente in grado di offrire copertura 3G, Lte, 5G e Wi-Fi, fornendo accesso ad alta velocità a livello globale – via aerea, marittima e terrestre.