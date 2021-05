Arte: dopo Venezia Pinault regala museo a Parigi, inaugurata la Bourse de Commerce (2)

(Adnkronos) – Tadao Ando ha scelto di inscrivere un cerchio dentro l’altro: il cilindro di calcestruzzo chiaro, elegante ed efficace, collega tutti gli spazi espositivi, riorganizza il percorso dei visitatori, disegna uno spazio centrale destinato all’esposizione e, dai diversi livelli e dalla galleria, dà vita a numerose vedute su un monumento da scoprire. Illuminato dalle luci suggestive di Ronan e Erwan Bouroullec per Flos, il progetto ha dovuto tenere conto della natura storica dell’edificio.

La Bourse de Commerce fu realizzata nel 1767 sul sito della Halle au Blé (Mercato del grano): per la sua forma circolare, la costruzione ‘rivoluzionaria’, capolavoro del periodo illuminista, si inscrive nel filone delle ricerche dell’architettura utopistica della fine del XVIII secolo ispirate all’antichità e nel 1812 venne completata da una splendida cupola metallica, la prima al mondo di queste dimensioni. L’edificio, ricostruito nel 1889 per l’Esposizione universale, di cui costituisce insieme alla torre Eiffel una delle realizzazioni simbolo, divenne infine la Bourse de Commerce.

Nella concezione del direttore Martin Bethenod la Collection Pinault – Bourse de Commerce è aperta a ogni forma di espressione artistica: pittura, scultura, fotografia, installazioni, video, opere sonore, performance, tanto alle opere che costituiscono già la storia dell’arte contemporanea quanto agli artisti emergenti. Esposizioni collettive e tematiche, esposizioni personali, incarichi progetti ‘carta bianca’, ma anche incontri, conferenze, concerti.