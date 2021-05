Astronomia: il radiotelescopio FAST scopre 201 nuove pulsar

Gli astronomi che utilizzano il radiotelescopio Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope (FAST) hanno scoperto 201 pulsar, comprese pulsar attualmente più deboli che non possono essere rilevate da altri telescopi, pulsar coincidenti con resti di supernova, pulsar da 40 millisecondi e 16 pulsar binarie.

FAST si trova nella depressione di Dawodang, un bacino naturale nella contea di Pingtang, Guizhou, sud-ovest della Cina: vanta la più grande area di raccolta di onde radio, con un’apertura di 300 metri di diametro, ed è attualmente il radiotelescopio più sensibile per la scoperta di pulsar deboli, pulsar distanti o pulsar in sistemi binari.

Poiché la maggior parte di questi oggetti sono nati nel disco della Via Lattea e quindi la loro distribuzione è concentrata nel piano galattico, il team FAST ha ideato l’indagine Galactic Plane Pulsar Snapshot (GPPS): gli esperti hanno cercato pulsar nella gamma di latitudine galattica di +-10 gradi dal piano galattico, con la massima priorità assegnata al disco galattico interno entro la latitudine galattica di +-5 gradi.

“Fino ad ora, GPPS ha scandagliati circa il 5% di quanto pianificato e ha scoperto 201 pulsar. In questa fase iniziale del progetto, si tratta di un risultato impressionante“, ha affermato il professor Richard Norman Manchester, astronomo del CSIRO Astronomy and Space Science Australia, non coinvolto nello studio.

Tra le pulsar scoperte di recente, molte coincidono con resti di supernova conosciute e alcune hanno strane proprietà di dispersione degli impulsi.

“La dispersione è la misura della densità elettronica totale lungo il percorso da una pulsar alla Terra ed è un buon indicatore della distanza della pulsar. Maggiore è la misura della dispersione, maggiore è la distanza“, hanno precisato gli astronomi.

“GPPS ha scoperto pulsar con misure di dispersione molto elevate che sfidano i migliori modelli attuali di distribuzione della densità di elettroni nella Via Lattea“. “Secondo le migliori informazioni sulla distribuzione degli elettroni nella Via Lattea, queste pulsar dovrebbero essere situate al di fuori di questa. Tuttavia, è più probabile che queste pulsar si trovino all’interno“. “La densità elettronica nella Via Lattea, specialmente nella direzione dei suoi bracci a spirale, è probabilmente sottostimata“. “In altre parole, le pulsar appena scoperte rivelano più elettroni nei bracci a spirale della Via Lattea di quanti ne fossero mai stati conosciuti“.

I ricercatori hanno scoperto pulsar da 40 millisecondi con periodi inferiori a 30 millisecondi.

“La ricognizione GPPS ha già aumentato il numero di pulsar millisecondi conosciute di quasi il 10%, un risultato notevole“, ha affermato il professor Manchester. “Tra loro, 14 hanno una compagna vicina, così come le due pulsar a lungo periodo. Senza dubbio alcuni di questi si riveleranno eccellenti sonde di teorie gravitazionali“.

Gli scienziati hanno anche scoperto molte pulsar con caratteristiche particolari. Ad esempio, alcune producono emissioni che si attivano e si disattivano o emettono solo pochi impulsi nell’arco di molti minuti.

Oltre alle nuove scoperte, sono state rilevate oltre 330 pulsar precedentemente note e sono stati migliorati i loro parametri.

“FAST ci aiuta a saperne di più sulla fisica fondamentale e l’astrofisica“, ha dichiarato il professor Jim Cordes, astronomo della Cornell University, non coinvolto nello studio.

L’ articolo è stato pubblicato su Research in Astronomy and Astrophysics.