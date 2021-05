Astronomia: il Sole come non l’abbiamo mai visto e un impressionante confronto con la Terra [FOTO]

Il Gruppo Astrofili Palidoro, con un particolarissimo telescopio, ci mostra il Sole come non l’abbiamo mai visto: si tratta, spiega l’associazione, “di uno strumento prestigioso che consente di ammirare la superficie solare grazie alla visione della nostra stella nelle lunghezze d’onda dell’idrogeno, per cui si può ammirare la granulosità tipica”.

Le riprese sono effettuate da Giuseppe Conzo con il telescopio LUNT50 e, nella foto “si possono ammirare anche due macchie solari, leggermente a destra. Impressionante è il confronto con le dimensioni della Terra“.