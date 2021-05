Astronomia: TESS ha scoperto un esopianeta sub-nettuniano intorno a una stella nana nella costellazione del Pittore

Gli astronomi che utilizzano il Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA hanno scoperto un esopianeta sub-nettuniano in orbita attorno a TOI-220, una stella nana di tipo K situata a 290 anni luce di distanza nella costellazione del Pittore.

“Tra tutti gli esopianeti confermati, una classe di particolare interesse sono i pianeti di piccole dimensioni – con raggi inferiori a 5 raggi terrestri – che orbitano attorno a stelle luminose con periodi inferiori a 10 giorni“, hanno spiegato Sergio Hoyer dell’Aix Marseille University e colleghi. “All’interno di questo spazio parametrico c’è il cosiddetto deserto nettuniano, che è una regione che presenta una significativa scarsità di pianeti caldi/altamente irradiati rispetto alla popolazione globale del pianeta“. “Questo deficit potrebbe essere visto come prova di fotoevaporazione e/o interruzioni della marea o di un meccanismo di perdita di massa atmosferica alimentato dal nucleo“.

“Attualmente, di tutti i pianeti conosciuti nel deserto nettuniano solo un numero molto piccolo ha masse misurate con precisione, cosa che impedisce una comprensione completa della storia di formazione di questi oggetti“, hanno aggiunto. “Dall’altro lato, c’è una popolazione di pianeti di dimensioni sub-nettuniane esposti a un’irradiazione stellare più lieve che di solito presenta un involucro ricco di gas con temperature di equilibrio inferiori a 1.000 K (727°C, 1.341°F)“.

Il pianeta appena scoperto è circa 3 volte più grande della Terra e 13,8 volte più massiccio, il che implica una densità di 2.73 g/cm³.

TOI-220b orbita attorno alla sua stella madre ogni 10,7 giorni a una distanza di 0,09 UA. Hoyer e coautori stimano che la temperatura del pianeta sia di circa 806K (533°C, 991°F). I segnali di transito di TOI-220b sono stati inizialmente rilevati dal Transiting Exoplanet Survey Satellite della NASA.

Le successive osservazioni della velocità radiale con lo spettrografo HARPS sul telescopio La Silla da 3,6 m dell’ESO hanno confermato la natura planetaria.

“La bassa densità di questo pianeta fortemente irradiato potrebbe essere spiegata con un’atmosfera ricca di acqua che raggiunge la fase supercritica alla sua base, con un mantello di silicati e un nucleo di ferro“, hanno precisato gli astronomi. “In alternativa il pianeta potrebbe avere un nucleo solido circondato da una densa atmosfera di idrogeno-elio (H/He)“. “Studi successivi dovrebbero esplorare questa possibilità, ma anche una composizione con acqua ben miscelata e atmosfera H/He, poiché questi sono i volatili più comuni che possono formare pianeti di piccola massa“.

La scoperta di TOI-220b è descritta in un articolo che sarà pubblicato su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.