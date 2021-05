Atletica: muore a 74 anni Lee Evans campione olimpico dei 400 a Messico ’68

Roma, 20 mag. – (Adnkronos) – Il mondo dell’atletica statunitense piange la morte a 74 anni di Lee Evans, uno degli eroi immortali dell’edizione stellare dei Giochi di Messico ’68 e primo uomo al mondo a correre sotto i 44″³ nei 400 metri piani. Tempo che ottenne proprio nella finalissima dello Olimpiadi, dove trionfò in 43″86, un tempo che verrà battuto solo 20 anni dopo, a Zurigo, da parte del connazionale Henry Butch Reynolds, con 43″29. In Messico vincerà anche la finale della 4è400, anche qui con un record del mondo. Evans aveva avuto un ictus la scorsa settimana quando era in Nigeria, ed era incosciente in ospedale da domenica.